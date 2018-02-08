Приглашаем печорцев принять участие в интернет-опросе

7 февраля стартовал конкурс на получение Гранта Главы Республики Коми за лучшее благоустройство улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период. В конкурсе участвуют городские округа, городские и сельские поселения региона. Победителей определят посредством результатов интернет-опроса, размещенного на официальном сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК - http://www.komirec.ru/opros/index.asp. Жителям необходимо дать оценку качества благоустройства улиц, дворов и проездов к ним в зимний период в своем муниципальном образовании, выбрав варианты ответа. Голосование продлится до 28 февраля включительно.