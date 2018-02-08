«Печорские игрища» собрали работающую молодежь северных городов Коми

3-4 февраля в Печоре прошел Межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища – зима 2018». Организатором мероприятия выступила администрация муниципального района «Печора». Участие в состязаниях приняли 7 команд: «Инта», «Усинск», «Команда А» (п. Кожва) и команды г. Печоры «Факел» (команда, представляющая Печорское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»), «ППЭТ» (команда Печорского промышленно-экономического техникума), «Дозор» (сборная молодежи), «Миша-Яг» (представляющая ИК-49).