Объявление об отмене публичных слушаний

На основании распоряжения врио главы муниципального района «Печора» - председателя Совета района от 06 февраля 2018 года № 06-209 публичные слушания по проекту муниципального правового акта - решения Совета МР «Печора» «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Печора» от 17 ноября 2017 года № 6-19/200 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», на 2018 год», назначенные на 08 февраля 2018 года, отменены.