Ситуация с безнадзорными собаками на особом контроле

Одной из актуальных проблем, остро волнующих печорцев, является ситуация, связанная с безнадзорными собаками. С целью разрешения ситуации администрация принимает все возможные меры по организации отлова. Так, в декабре 2017 года в адрес специализирующихся на отлове организаций и индивидуальных предпринимателей были направлены соответствующие запросы, в результате которых поступило только одно коммерческое предложение, в то время как для проведения аукциона необходимо не менее трех заявок от участников.