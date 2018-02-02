Наступление советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943)

02.02.2018   Печора
Окружение и уничтожение 6-ой армии Паулюса. Германский фельдмаршал взят в плен. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien