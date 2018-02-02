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Наступление советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943)
02.02.2018
Печора
Окружение и уничтожение 6-ой армии Паулюса. Германский фельдмаршал взят в плен. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.
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Администрация Печоры
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