Лыжня России – 2018!

31.01.2018   Печора
10 февраля в лесопарковой зоне по улице Чехова состоится XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018». Забеги по дистанциям:

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