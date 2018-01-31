Итоги рабочего визита депутата Госдумы

30 января в Печоре с рабочим визитом находился депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Владимирович Медведев. В ходе встречи с и.о. главы администрации МР «Печора» Н.Н. Паншиной состоялось обсуждение планов развития муниципалитета и вопросов, касающихся реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда в 2018 году, проведения дноуглубительных работ на реке Печоре и развития малого судоходства, благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», обустройства перрона на территории железнодорожного вокзала и других.