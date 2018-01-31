04 и 10 февраля состоится муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»! К участию в Фестивале допускаются граждане 6 – 70 лет и старше (I – XI ступени комплекса ГТО) при наличии допуска врача, регистрации личного кабинета на сайте www.gto.ru, индивидуальной или коллективной заявки и согласия на обработку персональных данных. Бег и передвижение на лыжах состоится при условии, что температура воздуха будет не ниже - 15 градусов.