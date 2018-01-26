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Голосование по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству
26.01.2018
Печора
Голосование по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству
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»
Администрация Печоры
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