Уважаемые жители и гости Печоры!

26.01.2018   Печора
На портале ГТО начали публиковаться наиболее важные статьи о комплексе ВФСК «ГТО» со всех регионов России, включая Республику Коми.

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