Уважаемые жители Печоры!

Администрация муниципального района «Печора» доводит сведения до населения о том, что планируется предоставление земельного участка в аренду в кадастровом квартале 11:12:1702003, с кадастровым номером 11:12:1702003:1601, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), с разрешенным видом использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, МР «Печора», г. Печора, ул. Стадионная, уч.21, площадь земельного участка 1150 кв.м.