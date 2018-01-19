Печорцы отметили Крещение Господне

19.01.2018   Печора
Печорцы отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Все желающие окунались в ледяную прорубь и набирали святую воду.

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