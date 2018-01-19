С днем рождения, Печора!

19.01.2018   Печора
18 января в концертном зале МБУ «МКО «Меридиан» состоялся праздничный концерт, посвященный 69-ой годовщине со дня образования города Печоры.

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