Итоги рабочего визита Н.А. Михальченковой

19.01.2018   Печора
18 января в Печоре с рабочим визитом находилась Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми - Наталья Алексеевна Михальченкова.

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