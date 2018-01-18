18 января – День образования города Печоры

18.01.2018   Печора
Уважаемые печорцы! Поздравляем вас с Днём рождения нашего города! В этом году Печоре исполняется 69 лет.

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