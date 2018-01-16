Готовимся к Крещению

16.01.2018   Печора
В ночь с 18 на 19 января печорцы будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции в этот день все желающие окунаются в ледяную прорубь и набирают святую воду.

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