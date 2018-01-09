С юбилеем, уважаемый Константин Никитич!

09.01.2018   Печора
5 января ветерану Великой Отечественной войны Константину Никитичу Шишову, проживающему в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien