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С юбилеем, уважаемая Нина Дмитриевна!
31.12.2017
Печора
31 декабря ветерану Великой Отечественной войны Нине Дмитриевне Пушкаревой, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.
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Администрация Печоры
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