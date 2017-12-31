С юбилеем, уважаемая Нина Дмитриевна!

31.12.2017   Печора
31 декабря ветерану Великой Отечественной войны Нине Дмитриевне Пушкаревой, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

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