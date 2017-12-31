Об ухудшении погодных условий

31.12.2017   Печора
В связи с повышением температуры окружающей среды, возможен сход снежных масс и наледи с крыш зданий, а также появление гололедицы на тротуарах и придворовых территориях.

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