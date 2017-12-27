Т.И. Терентьева получила сертификат на переселение из района Крайнего Севера

Сегодня в администрации муниципалитета состоялось торжественное вручение государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилого помещения. Счастливым обладателем сертификата стала Терентьева Татьяна Ивановна, председатель Печорской районной организации КРО «Всероссийское общество инвалидов». Вручила этот важный документ и.о. заместителя главы администрации МР «Печора» Наталья Николаевна Паншина.