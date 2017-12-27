С юбилеем, уважаемая Муза Дмитриевна!

27.12.2017   Печора
27 декабря ветерану Великой Отечественной войны Музе Дмитриевне Соколовой, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

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