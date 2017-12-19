Итоги заседания Совета по делам инвалидов

12 декабря под председательством заместителя главы администрации МР «Печора» И.А. Шаховой состоялось заседание Совета по делам инвалидов. Участие в заседании приняли представители структурных и отраслевых подразделений администрации, ГБУЗ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г.Печоры», ГБУЗ РК «Центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий», ГУ РК «Центр занятости населения города Печоры» и председатель Печорской районной организации КРО «Всероссийское общество инвалидов» Т.И. Терентьева.