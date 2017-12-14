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Юные печорцы получили паспорта
14.12.2017
Печора
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации в Печоре прошла акция «Ты - гражданин». 17 юношей и девушек, достигшие 14-летнего возраста, получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.
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Администрация Печоры
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