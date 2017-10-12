Региональный этап летнего Фестиваля ГТО

12.10.2017   Печора
30 сентября и 1 октября 2017 года в Сыктывкаре прошёл региональный этап летнего Фестиваля ГТО в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Коми.

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