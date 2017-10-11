В день учителя чествовали лучших

11.10.2017   Печора
В минувшую пятницу глава администрации муниципального района «Печора» Андрей Михайлович Соснора поздравил педагогов с Днем учителя на праздничном мероприятии, которое состоялось в Доме детского творчества.

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