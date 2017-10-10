Итоги публичных слушаний от 05 октября 2017

05 октября 2017 года в администрации МР «Печора» под председательством Конькова Г.К., врио главы муниципального района «Печора» - председателя Совета района состоялись публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта - решения Совета муниципального района «Печора» «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Печора» от 29 ноября 2017 года № 6-12/106 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора» на 2017 год».