Военный комиссариат города Печора и Печорского района Республики Коми

Проводит отбор граждан, прошедших военную службу по призыву, и поступающих на обучение по рекомендациям командиров воинских частей, а также граждан проходивших в течение трех лет военную службу по контракту в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях на программы подготовительного отделения Сыктывкарского государственного университета, за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий и средств электронного обучения.