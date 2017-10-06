По итогам второго дня заседания Совета приняты изменения в Устав и бюджет МР «Печора»

3 октября в сессионном зале администрации муниципалитета состоялся второй день очередного восемнадцатого заседания Совета муниципального района «Печора» шестого созыва. На заседании присутствовало двадцать пять депутатов. В повестке заседания сессии три вопроса - внесение изменений в Устав и в бюджет муниципального района «Печора», утверждение базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом.