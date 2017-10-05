С юбилеем, уважаемая Раиса Витальевна!

05.10.2017   Печора
5 октября ветерану Великой Отечественной войны Раисе Витальевне Лодочниковой, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

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