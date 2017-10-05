5 октября – День работника уголовного розыска

05.10.2017   Печора
Поздравляем всех ветеранов и служащих уголовного розыска с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, мужества и дальнейших успехов в службе!

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