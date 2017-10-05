5 октября – День учителя

05.10.2017   Печора
Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны отрасли образования! Поздравляем вас с праздником! Желаем здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в работе на благо печорцев!

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien