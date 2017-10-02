2 октября – Всемирный день архитектуры

02.10.2017   Печора
Поздравляем архитекторов с профессиональным праздником! Желаем успехов в работе, новых интересных проектов, счастья и благополучия!

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