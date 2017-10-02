2 октября – дата введения в эксплуатацию аэропорта г.Печора

02.10.2017   Печора
Поздравляем ветеранов и сотрудников аэропорта г. Печора с Юбилеем – 65-летием со дня введения в эксплуатацию аэропорта! Желаем здоровья, профессиональных успехов и семейного благополучия!

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