1 октября – Международный день пожилых людей

01.10.2017   Печора
Поздравляем ветеранов и представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего!

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