1 октября – День Сухопутных войск России

01.10.2017   Печора
Поздравляем ветеранов и военнослужащих Сухопутных войск с праздником! Желаем здоровья, счастья и успешной службы на благо Родины!

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