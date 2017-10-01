1 октября – дата образования Печорского народного театра

01.10.2017   Печора
Поздравляем коллектив Печорского народного театра МБУ ГО «Досуг» с Юбилеем – 55-летием со дня образования театра! Желаем новых творческих успехов и неиссякаемой жизненной энергии!

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