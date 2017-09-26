Всероссийский день ходьбы

26.09.2017   Печора
30 сентября 2017 г. состоится Всероссийский день ходьбы, посвящённый Всемирному дню сердца.

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