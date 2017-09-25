Итоги заседания Совета по спорту

25.09.2017   Печора
19 сентября состоялось заседание Совета по спорту. В ходе совещания обсудили промежуточные результаты Спартакиад, результаты работы по внедрению комплекса ГТО, утвердили кандидатуру муниципального посла ГТО.

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