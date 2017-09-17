17 сентября – День работников леса

17.09.2017   Печора
Поздравляем ветеранов и работников лесной отрасли с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, удачи и успехов в труде на благо муниципального района «Печора»!

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