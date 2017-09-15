Кросс нации -2017

15.09.2017   Печора
В связи с неблагоприятными погодными условиями Всероссийский день бега «Кросс нации -2017» переносится на 23 сентября 2017 года.

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