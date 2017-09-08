С юбилеем, уважаемая Надежда Андреевна!

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Мельничниковой Надежде Андреевне, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 95 лет. Надежду Андреевну посетили и поздравили глава администрации муниципального района Андрей Михайлович Соснора и ответственный секретарь Печорской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ольга Григорьевна Фогель.