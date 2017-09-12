Уважаемые жители муниципального района «Печора»!

В здании администрации муниципального района «Печора» (ул. Ленинградская, д.15, кабинет № 302) проведут личные приемы граждан депутаты Совета муниципального района «Печора»: 13 сентября 2017 года с 17.00 до 18.00 часов – Нацепинская Людмила Михайловна, депутат от избирательного округа № 8; 14 сентября 2017 года с 18.00 до 19.00 часов – Ненахов Федор Иванович, депутат от избирательного округа № 7. Дополнительная информация по телефонам: 7-30-46, 7-08-22.