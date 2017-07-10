ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: В связи с установлением сухой и жаркой погоды с 10 июля в лесах Республики Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса), в Усть-Цилемском, Усинском, Интинском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Печорском, Ижемском, Сосногорском, Удорском районах . Чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится по 14 июля.