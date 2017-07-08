8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

08.07.2017   Печора
Поздравляем печорцев с Всероссийским днем семьи, любви и верности! Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания! Пусть в каждом доме царит мир, добро и радость!

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