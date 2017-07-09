9 июля — День российской почты

09.07.2017   Печора
Поздравляем ветеранов и работников почтовой связи с профессиональным праздником! Желаем счастья, здоровьяи успехов в работе на благо печорцев!

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