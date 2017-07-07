В муниципалитетах началась активная стадия реализации народных проектов

07.07.2017   Печора
По итогам состоявшегося в марте заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов победителями были признаны 144 проекта по 9 направлениям.

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