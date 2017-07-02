2 июля – день работников морского и речного флота

02.07.2017   Печора
Поздравляем речников и ветеранов флота с профессиональным праздником! Желаем здоровья, крепости духа и дальнейших успехов в работе на благо печорцев!

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