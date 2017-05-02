Руководствуясь задачей информационно содействовать ходу реализации приоритетных проектов в сфере здравоохранения, обозначенных Президентом РФ на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 марта 2017 года, Главный интернет портал регионов России (РусРегионИнформ) и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Всероссийскую специализированную интернет-площадку «Система здравоохранения субъектов РФ и гражданин – навстречу друг другу!».