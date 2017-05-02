ОПФР по Республике Коми информирует о графике доставки пенсий в мае 2017 года

В связи с майскими праздниками изменяется график доставки пенсий через отделения почтовой связи. Жителям Республики Коми, получающим пенсии и социальные выплаты 7, 8, 9 числа, доставка выплат будет осуществляться досрочно – в период с 5 по 7 мая. Гражданам, получающим пенсию через почтовые отделения 5,6,10 числа и в последующие дни, доставка будет осуществляться по обычному графику. Гражданам, получающим пенсии и социальные выплаты через кредитные организации, средства будут зачисляться в обычном порядке.