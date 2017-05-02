Битва за Берлин — 2 мая 1945

02.05.2017   Печора
Штурм столицы третьего рейха (16 апреля - 2 мая). Над рейхстагом водружено красное знамя.

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